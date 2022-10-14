Об этом комбат 98 батальона ТРО "Азов" Родион Кудряшов сказал в эфире Еспресо.

"Состояние вдоль линии напряженное, но контролируемое. Наблюдается со стороны врага постепенная замена подразделений на свежемобилизованные. С нашей стороны, я думаю, не стоит исключать, осуществление попытки контратаки. По состоянию на данный момент, сезон активных боевых действий еще не завершен. Еще будут определенные шаги в период осенней кампании", - считает он.