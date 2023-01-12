Съезд судей Украины избрал пятерых членов Высшего совета правосудия

Об этом сообщает сайт Совета судей Украины.

"Избранными членами ВСП по результатам тайного голосования стали: Котелевец Алла Викторовна – судья Харьковского апелляционного суда, Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС, Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда, Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецка, Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда", - говорится в сообщении.

Всего в бюллетень были внесены 16 кандидатов на должность членов ВРП, которые были разделены по квотному принципу.

"В квоту от общих судов было внесено 9 кандидатов. Делегаты съезда могли проголосовать за четырех из них. В квоту от административных судов - 4 кандидата, где голосовать можно было не более чем за две кандидатуры. В квоту от хозяйственных судов - 3 кандидата , где голосовать можно было также не больше, чем за двух кандидатов", - отмечает Совет судей Украины.

Новоизбранные члены ВСП приняли присягу члена ВСП.

Ранее, в декабре 2022 года, послы G7 напомнили, что реформа правосудия – одно из ключевых условий для движения Украины в ЕС.

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