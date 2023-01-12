Съезд судей Украины избрал пятерых членов Высшего совета правосудия
В среду, 11 января, счетная комиссия по избранию членов Высшего совета правосудия XIX внеочередным съездом судей Украины объявила результаты голосования
Об этом сообщает сайт Совета судей Украины.
"Избранными членами ВСП по результатам тайного голосования стали: Котелевец Алла Викторовна – судья Харьковского апелляционного суда, Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС, Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда, Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецка, Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда", - говорится в сообщении.
Всего в бюллетень были внесены 16 кандидатов на должность членов ВРП, которые были разделены по квотному принципу.
"В квоту от общих судов было внесено 9 кандидатов. Делегаты съезда могли проголосовать за четырех из них. В квоту от административных судов - 4 кандидата, где голосовать можно было не более чем за две кандидатуры. В квоту от хозяйственных судов - 3 кандидата , где голосовать можно было также не больше, чем за двух кандидатов", - отмечает Совет судей Украины.
Новоизбранные члены ВСП приняли присягу члена ВСП.
- Ранее, в декабре 2022 года, послы G7 напомнили, что реформа правосудия – одно из ключевых условий для движения Украины в ЕС.
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