Съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия
Делегаты внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов ВСП по квоте от судейского сообщества. Они будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года
Об этом идет речь на портале Совета судей Украины.
"Делегаты ХІХ внеочередного Съезда судей Украины избрали всех 8 членов ВСП по квоте от судейского сообщества. Последним представителем в ВСП от Съезда судей стал Бурлаков Сергей, которого избрали по итогам повторного тура тайного голосования. Он является судьей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении.
Известно, что в общей сложности в бюллетень были внесены 16 кандидатов на должность члена ВСП, которые были разделены по квотному принципу. Членами Высшего совета правосудия от съезда судей Украины стали:
- Алла Котелевец – судья Харьковского апелляционного суда;
- Григорий Усик – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС;
- Александр Сасевич – судья Львовского окружного административного суда;
- Юлия Бокова – судья Хозяйственного суда Донецкой области;
- Ольга Попикова – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.
Позже Совет судей избрал еще трех членов ВСП: Татьяну Бондаренко – судью Николаевского апелляционного суда и Елену Ковбий – судью Херсонского окружного административного суда. Также ВСП пополнит Бурлаков Сергей Юрьевич - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.
В Совете судей отметили, что избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.
Все новоизбранные члены ВСП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года.
Вместе с тем, согласно анализу, проведенному Фондом DEJURE, Центром противодействия коррупции и Автомайданом относительно добропорочности всех новоизбранных членов ВСП есть сомнения.
- Ранее, в декабре 2022 года, послы G7 напомнили, что реформа правосудия – одно из ключевых условий для движения Украины в ЕС.
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