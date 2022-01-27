Сейм Польши выразил свое несогласие с политикой РФ и попросил ЕС и НАТО оказать всемерную поддержку Украине
Польский Сейм принял резолюцию, в которой обратился к правительствам стран НАТО и ЕС с просьбой оказать всестороннюю поддержку Украине на фоне агрессии РФ и выступил против запуска "Северного потока - 2"
Об этом сообщает Onet.
В четверг, 27 января, проект резолюции поддержали 456 депутатов, против выступил только депутат Конфедерации Гжегож Браун. Ни один из парламентариев не воздержался от голосования.
"Сейм Республики Польша с беспокойством наблюдает за действиями Российской Федерации, направленными против Украины. Эта деятельность создает серьезный риск развертывания вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что наносит ущерб интересам Республики Польша", - говорится в тексте резолюции.
Депутаты обратились к правительствам стран НАТО и ЕС с просьбой оказать всестороннюю поддержку Украине, оказавшейся перед угрозой вторжения РФ.
В документе отмечается, что одним из проявлений нынешнего кризиса является энергетическое давление России, направленное против стран ЕС и его партнеров.
"Мы против запуска газопровода "Северный поток - 2", разрывающего европейское единство перед лицом агрессивных действий Российской Федерации", - подчеркнули польские депутаты.
"Сейм Республики Польша выражает свою оппозицию политике РФ, которая нарушает международное право и разрушает порядок и мир в Европе. Пережив историю ХХ в., мы считаем своим долгом как государства - члена НАТО и ЕС призвать наших союзников и партнеров к действиям солидарности, направленным на предотвращение угрозы вооруженного конфликта в Европе", - говорится в резолюции парламента.
- Напомним, согласно опросу, две трети поляков выступают за поддержку Польшей Украины, если Россия совершит вторжение.
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