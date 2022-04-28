Об этом пишет Onet .



За принятие поправок в так называемый "Закон о беженцах" проголосовало абсолютное большинство депутатов - 429, тогда как против были только 10 депутатов ультраправой "Конфедерации". Перед этим по требованию Конфедерации Сейм рассмотрел вопрос отклонения этой инициативы, но ожидаемо не поддержал его.

Изменения в закон означают, что помощь за предоставление жилья и питания беженцам из Украины будет выплачиваться до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующим законодательством. Размер такой помощи составляет 40 злотых на человека в сутки.

Поправка также содержит положения, позволяющие контролировать выплату пособия. Согласно им, министерство компьютеризации будет вести учет обращений на льготы, благодаря которой коммуны смогут проверять содержащуюся в ней информацию.

Теперь, согласно регламенту, закон поступит на рассмотрение в Сенат.



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