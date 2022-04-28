Сейм Польши продлил сроки выплат помощи беженцам из Украины
Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые еще на 60 дней продлевает срок выплат пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины
Об этом пишет Onet .
За принятие поправок в так называемый "Закон о беженцах" проголосовало абсолютное большинство депутатов - 429, тогда как против были только 10 депутатов ультраправой "Конфедерации". Перед этим по требованию Конфедерации Сейм рассмотрел вопрос отклонения этой инициативы, но ожидаемо не поддержал его.
Изменения в закон означают, что помощь за предоставление жилья и питания беженцам из Украины будет выплачиваться до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующим законодательством. Размер такой помощи составляет 40 злотых на человека в сутки.
Поправка также содержит положения, позволяющие контролировать выплату пособия. Согласно им, министерство компьютеризации будет вести учет обращений на льготы, благодаря которой коммуны смогут проверять содержащуюся в ней информацию.
Теперь, согласно регламенту, закон поступит на рассмотрение в Сенат.
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