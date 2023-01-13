Сейм Польши призвал власти Грузии разрешить Саакашвили пройти лечение по мировым стандартам
Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии отпустить заключенного экспрезидента Михеила Саакашвили на лечение за границу, а международное сообщество - спасти ему жизнь
Об этом сообщило издание Укринформ .
Резолюцию поддержали 438 депутатов нижней палаты польского парламента, восемь высказались против, один воздержался.
В частности, сообщается, что в документе отмечается, что в связи с тревожной информацией о состоянии Саакшвили Сейм призывает власти Грузии немедленно предоставить ему необходимое лечение. Депутаты также обращаются к международному сообществу с призывом спасти жизнь и здоровье бывшего президента Грузии.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Официально предлагаем Грузии передать нам Саакашвили, - Подоляк
Как указывается, Саакашвили нуждается в специализированном лечении, которое невозможно провести в Грузии из-за отсутствия соответствующего медицинского оборудования. В Сейме, в частности, отметили, что после завершения такого лечения он обязуется вернуться для продолжения судебного процесса.
"Сейм Польши призывает власти Грузии придерживаться универсальных принципов гуманизма, согласно которым жизнь и здоровье человека являются самой высокой ценностью. И призывает немедленно разрешить Михеилу Саакашвили, согласно рекомендациям врачей, пройти необходимое специализированное лечение по мировым стандартам. А также призывает международное сообщество, друзей Грузии к солидарности и упорным действиям по спасению жизни и здоровья Михеила Саакашвили",- говорится в резолюции.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
- 30 июля его адвокат не заявил, что экспрезидент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицала , что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодании, но через несколько часов заявил о его прекращении
- Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.94Продажа 42.99
- Актуальное
- Важное