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Сейм Польши призвал власти Грузии разрешить Саакашвили пройти лечение по мировым стандартам

13 января, 2023 пятница
22:06
Мир

Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии отпустить заключенного экспрезидента Михеила Саакашвили на лечение за границу, а международное сообщество - спасти ему жизнь

Об этом сообщило издание Укринформ .

Резолюцию поддержали 438 депутатов нижней палаты польского парламента, восемь высказались против, один воздержался.

В частности, сообщается, что в документе отмечается, что в связи с тревожной информацией о состоянии Саакшвили Сейм призывает власти Грузии немедленно предоставить ему необходимое лечение. Депутаты также обращаются к международному сообществу с призывом спасти жизнь и здоровье бывшего президента Грузии.

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Как указывается, Саакашвили нуждается в специализированном лечении, которое невозможно провести в Грузии из-за отсутствия соответствующего медицинского оборудования. В Сейме, в частности, отметили, что после завершения такого лечения он обязуется вернуться для продолжения судебного процесса.

"Сейм Польши призывает власти Грузии придерживаться универсальных принципов гуманизма, согласно которым жизнь и здоровье человека являются самой высокой ценностью. И призывает немедленно разрешить Михеилу Саакашвили, согласно рекомендациям врачей, пройти необходимое специализированное лечение по мировым стандартам. А также призывает международное сообщество, друзей Грузии к солидарности и упорным действиям по спасению жизни и здоровья Михеила Саакашвили",- говорится в резолюции.

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Польша
Грузия
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