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Сейм Польши признал Россию государством, поддерживающим терроризм

15 декабря, 2022 четверг
00:11
война с Россией

Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры.

Об этом сообщает пресс-служба Сейма Польши в среду, 14 декабря.

Как говорится в документе, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и Устав Организации Объединенных Наций и ряд других обязательств", "аннексирует территории других государств, вооруженные нападения, военные преступления и геноциды" и "совершает враждебные экономические действия, в частности, в сфере энергетики".

Как написал сейм в резолюции, Россия "несет прямую ответственность за сбыт самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа", а также за "катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смолен , в которой погибли 96 человек на борту, включая президента Республики Польша Леха Качиньского, чиновники польского правительства, высокопоставленные командующие польской армией и НАТО, члены польского парламента".

"Брутальная и противоправная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. Российские военные совершают атаки по всей территории захваченной страны, в которых погибли тысячи людей, в том числе много детей. Российская Федерация и подчиненные ей структуры и вооруженные формирования совершают акты террора против объектов гражданской инфраструктуры, осуществляющие коллективные казни и совершающие похищение, сексуальное насилие и пытки, отрывая детей от семей с целью подвергнуть их русификации, массовым депортациям людей, принудительному призыву граждан Украины к вооруженным силам Российской Федерации и грабежам имущества. ", – написали нардепы.

В сейме также заявили, что Российская Федерация совершила акт международного пиратства "путем военной блокады украинских портов и парализования морского сообщения на путях, ведущих к ним, без объявления войны".

"Сжигая и грабуя украинские земли и не давая Украине длительное время экспортировать сельскохозяйственную продукцию, она принесла повод для голода во многие страны Африки и Азии", - заявили в сейме.

Палата поддержала независимую и суверенную Украину в пределах ее международно признанных границ, положительно оценила резолюцию Сената о признании властей Российской Федерации террористическим режимом и резолюцию Европарламента о признании Российской Федерации государством, спонсирующим терроризм. Евродепутаты также призвали Еврокомиссию, другие институты ЕС и все страны-члены ООН занять такую же позицию и принять необходимые меры для пресечения российской агрессии и наказания агрессора. "Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене", - подчеркнули в сейме.

"Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры", - говорится в резолюции.

  • Также 14 декабря Чехия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

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