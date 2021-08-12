Сейм Польши принял закон, запрещающий выдачу лицензий на вещание для СМИ с долей иностранного капитала более 49%: начались протесты
Вечером 11 августа польский Сейм внес изменения в закон о СМИ, которым запретил деятельность медиа с долей иностранного капитала более чем 49%
Об этом пишет RFM24
Правящая партия "Право и справедливость" продвинула изменения в закон о СМИ. За законопроект проголосовали 228 депутатов, против - 216, воздержались - 10.
Отныне в Польше не выдавать лицензий на телерадиовещание, если доля капитала в медиа составит более 49%.
Согласно документу, в Польше разрешение на вещание имеют только те СМИ, в которых доля иностранного капитала не превышает 49%, за исключением случаев, когда телерадиокомпания базируется в Европейском экономическом пространстве, в который входят ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.
Противники закона утверждают, что он ведет к ограничению свободы СМИ.
Известно, что несколько сотен человек вышли на митинг с флагами и транспарантами с надписью "Свободные СМИ".
В какой-то момент между митингующими и представителем ультраправой партии "Конфедерация" произошла драка, но депутату удалось покинуть территорию при содействии полиции.
В США также раскритиковали данный закон. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что законопроект ослабит свооду слова.
- Напомним, возможное принятие данного закона было одной из причин увольнения вице-премьера Ярослава Говина от партии "Согласие" и фактического распада коалиции
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