Сейм Польши принял закон, запрещающий выдачу лицензий на вещание для СМИ с долей иностранного капитала более 49%: начались протесты

Об этом пишет RFM24



Правящая партия "Право и справедливость" продвинула изменения в закон о СМИ. За законопроект проголосовали 228 депутатов, против - 216, воздержались - 10.



Отныне в Польше не выдавать лицензий на телерадиовещание, если доля капитала в медиа составит более 49%.

Согласно документу, в Польше разрешение на вещание имеют только те СМИ, в которых доля иностранного капитала не превышает 49%, за исключением случаев, когда телерадиокомпания базируется в Европейском экономическом пространстве, в который входят ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Противники закона утверждают, что он ведет к ограничению свободы СМИ.

Известно, что несколько сотен человек вышли на митинг с флагами и транспарантами с надписью "Свободные СМИ".

В какой-то момент между митингующими и представителем ультраправой партии "Конфедерация" произошла драка, но депутату удалось покинуть территорию при содействии полиции.



В США также раскритиковали данный закон. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что законопроект ослабит свооду слова.