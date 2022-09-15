Об этом сообщает PAP.

"Польша никогда не отказывалась от претензий к Германии; Сейм Республики Польской призывает правительство Германии признать политическую, историческую и финансовую ответственность за все последствия развязки Второй мировой войны", - говорится в документе.

В резолюции упомянуты все преступления нацистской Германии против Польши и подчеркнуто, что страна так и не получила должной компенсации, и никогда не отказывалась от нее.

"Заявления, что требования к Германии были сняты правовым способом или ограничены во времени, не имеют оснований ни моральных, ни юридических", — говорится в резолюции.

Кроме того, отмечают, что Польша до сих пор не получила должной компенсации за ущерб вследствие вторжения СССР. "Эти потери требуют идентификации и презентации соответствующих оценок, что будет основой для ответных действий в отношении Российской Федерации", — отмечается в резолюции Сейма РП.

1 сентября в Польше озвучили идею о репарациях от Германии на сумму €1,3 трлн за нацистскую оккупацию страны, Берлин отреагировал.

14 сентября вице-премьер-министр, глава министерства культуры и национального наследия Петр Глинский заявил, что Польша предоставит России еще семь заявлений о реституции произведений искусства, вывезенных в СССР во время Второй мировой войны.