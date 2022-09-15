Сейм Польши принял резолюцию с требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На очереди возмещение от России
Проекты резолюций внесли правящая партия "Право и справедливость", "Гражданская платформа" и "Польская крестьянская партия"
Об этом сообщает PAP.
"Польша никогда не отказывалась от претензий к Германии; Сейм Республики Польской призывает правительство Германии признать политическую, историческую и финансовую ответственность за все последствия развязки Второй мировой войны", - говорится в документе.
В резолюции упомянуты все преступления нацистской Германии против Польши и подчеркнуто, что страна так и не получила должной компенсации, и никогда не отказывалась от нее.
"Заявления, что требования к Германии были сняты правовым способом или ограничены во времени, не имеют оснований ни моральных, ни юридических", — говорится в резолюции.
Кроме того, отмечают, что Польша до сих пор не получила должной компенсации за ущерб вследствие вторжения СССР. "Эти потери требуют идентификации и презентации соответствующих оценок, что будет основой для ответных действий в отношении Российской Федерации", — отмечается в резолюции Сейма РП.
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