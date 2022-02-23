Сейм Польши принял резолюцию об агрессии РФ в отношении Украины и призвал мир к суровым санкциям

Об этом сообщает PAP.



"Принятие Россией самопровозглашенных конституций так называемых Луганской и Донецкой республик фактически означает намерение взять под контроль территорию Украины, это чисто военная акция", - говорится в тексте постановления.



Сейм решительно осудил "все действия РФ, направленные на покушение на суверенитет Украины".



Также Польша призвала "международное общество ввести жесткие экономические и дипломатические санкции против агрессора".

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