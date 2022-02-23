Сейм Польши принял резолюцию об агрессии РФ в отношении Украины и призвал мир к суровым санкциям
Сейм Польши принял постановление, в котором решительно осудил агрессию РФ по отношению к Украине и призвал международное сообщество к суровым санкциям против Москвы
Об этом сообщает PAP.
"Принятие Россией самопровозглашенных конституций так называемых Луганской и Донецкой республик фактически означает намерение взять под контроль территорию Украины, это чисто военная акция", - говорится в тексте постановления.
Сейм решительно осудил "все действия РФ, направленные на покушение на суверенитет Украины".
Также Польша призвала "международное общество ввести жесткие экономические и дипломатические санкции против агрессора".
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания. Во вторник президент США Байден объявил первый пакет санкций против России в связи с признанием "Л/ДНР". Также санкции против Москвы ввели Австралия, Япония и Канада.
- 23 февраля Верховная Рада проголосовала за введение санкций против депутатов Госдумы России и Совета Федерации в связи с признанием РФ "Л/ДНР".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.15
Покупка 29.15Продажа 29.9
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 33.93
- Актуальное
- Важное