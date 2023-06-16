Об этом сообщает сейм Польши в Twitter.

"Сейм принял резолюцию о членстве Украины в Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.

Как сообщает Polskie Radio, за резолюцию с поддержкой членства Украины в НАТО проголосовали 443 депутата, 2 против и 7 воздержались.

Все фракции польского сейма выразили свою поддержку резолюции, в которой отметили, что вступление Украины в НАТО укрепит Альянс и отвечает интересам Польши. Единственная противоборствующая позиция была высказана пророссийской партией "Конфедерация", утверждавшей, что такой шаг может привести к вовлечению Польши в мировой конфликт.

Также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил сейм в facebook.

"Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины. Спасибо за принятие резолюции в поддержку вступления Украины в НАТО", - поблагодарил он.

Стефанчук также отметил, что в документе говорится, что сегодня Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанный на международном праве.

"Предстоящий саммит в Вильнюсе имеет решающее значение для отношений НАТО и Украины и должен стать местом дебатов по их будущему. Процедура приглашения в Альянс Финляндии и Швеции применима и к Украине", - говорится в сообщении.

В документе указано, что Сейм будет поддерживать усилия по усилению политического и практического сотрудничества между Альянсом и Украиной и для построения консенсуса по вступлению Украины в НАТО.