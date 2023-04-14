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Сейм Польши принял решение создать комиссию по расследованию влияния России на безопасность страны

14 апреля, 2023 пятница
22:45
Мир

Польский сейм поддержал инициативу по созданию Государственной комиссии по изучению российских влияний на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах

Об этом пишет RMF 24.

Польский сейм голосами 233 депутатов одобрил создание Государственной комиссии по изучению российских влияний на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах, которую инициировали в декабре 2022 года.

Комиссия будет состоять из девяти членов, их  будет назначать и увольнять Сейм, а возглавлять ее председатель, которого будут избирать из членов комиссии. Она должна проводить расследование для выяснения дел государственных служащих или высших руководителей, под влиянием России действовавших в ущерб интересам Польши.

"Комиссия должна проанализировать, среди прочего, официальные акты, создание, воспроизводство, предоставление информации третьим лицам; влияние на содержание административных решений; принятие вредоносных решений; принятие деклараций о намерениях от имени государственного органа или компании; заключение контрактов или распоряжение государственными или корпоративными средствами. Среди решений, которые может принять комиссия, - отмена административного решения, принятого в результате российского влияния, запрет выполнять функции, связанные с распоряжением государственными средствами, сроком до 10 лет, а также аннулирование и запрет допуска к государственной тайне сроком до 10 лет ", – отметили журналисты.

  • Напомним, в Польше формируют следственную группу по расследованию мошенничества, связанного с импортом украинского зерна. Его продавали по заниженным ценам.
Россия
Польша
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