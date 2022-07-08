Об этом сообщило " Польское радио ".

Отмечается, что перемены помогут быстрее накапливать средства на модернизацию армии. Речь идет не только о выпуске облигаций, но и о привлечении безвозвратных ссуд и кредитов.

Поправки также предусматривают возможность Польши участвовать в военных программах, реализуемых через НАТО. Это позволит получить доступ к большему рынку модернизации.

Известно, что закон о защите Отечества был введен в действие 23 апреля. Министерство национальной обороны много месяцев работало над его положениями, но начало войны в Украине ускорило работу.

Акт предусматривает увеличение численности польской армии до 300 тысяч солдат и 50 тысяч добровольцев из состава войск территориальной обороны.

7 июля Беларусь пригрозила Польше нападением. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин заявил, что в случае "провокаций Запада" белорусские силы нанесут удары, прежде всего, по инфраструктуре Польши.

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