Сейм Польши облегчил привлечение средств к финансированию армии
Сейм Польши принял поправки в закон о защите Отечества, которые облегчат привлечение средств в Фонд обеспечения вооруженных сил страны
Об этом сообщило " Польское радио ".
Отмечается, что перемены помогут быстрее накапливать средства на модернизацию армии. Речь идет не только о выпуске облигаций, но и о привлечении безвозвратных ссуд и кредитов.
Поправки также предусматривают возможность Польши участвовать в военных программах, реализуемых через НАТО. Это позволит получить доступ к большему рынку модернизации.
Известно, что закон о защите Отечества был введен в действие 23 апреля. Министерство национальной обороны много месяцев работало над его положениями, но начало войны в Украине ускорило работу.
Акт предусматривает увеличение численности польской армии до 300 тысяч солдат и 50 тысяч добровольцев из состава войск территориальной обороны.
- 7 июля Беларусь пригрозила Польше нападением. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин заявил, что в случае "провокаций Запада" белорусские силы нанесут удары, прежде всего, по инфраструктуре Польши.
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