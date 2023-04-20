Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно данным голосования за документ, его поддержали 99 парламентариев Литвы, семь проголосовали против, еще два – воздержались. Для преодоления вето президента достаточно было бы голосов 77 членов сейма.

Депутатам показались неубедительными аргументы Науседы, предлагавшего уравнять ограничения в отношении граждан России и Беларуси.

Против, среди прочего, выступили министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, а также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, указывавшие, что для белорусов не нужно вводить столь же строгие ограничения, как для россиян.

Одобренная редакция закона ограничивает возможность россиян и белорусов получать визы в Литве, а также ввозить и вывозить украинские гривни из Литвы до мая 2024 года. Кроме того, россиян временно лишат права покупать недвижимость, а их заявления на получение разрешений на проживание какое-то время не будут приниматься.

Ограничения сейма не распространяются на всех граждан России и Белоруссии, закон предусматривает некоторые исключения.

Перед голосованием министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что законопроект о национальных санкциях в отношении россиян и белорусов необходимо принять как можно скорее.