Сейм Литвы ввел санкции против россиян и белорусов, преодолев вето президента
Литовский сейм в четверг преодолел вето президента Гитанаса Науседы на закон об ограничительных мерах по отношению к гражданам России и Беларуси
Об этом сообщает "Европейская правда".
Согласно данным голосования за документ, его поддержали 99 парламентариев Литвы, семь проголосовали против, еще два – воздержались. Для преодоления вето президента достаточно было бы голосов 77 членов сейма.
Депутатам показались неубедительными аргументы Науседы, предлагавшего уравнять ограничения в отношении граждан России и Беларуси.
Против, среди прочего, выступили министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, а также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, указывавшие, что для белорусов не нужно вводить столь же строгие ограничения, как для россиян.
Одобренная редакция закона ограничивает возможность россиян и белорусов получать визы в Литве, а также ввозить и вывозить украинские гривни из Литвы до мая 2024 года. Кроме того, россиян временно лишат права покупать недвижимость, а их заявления на получение разрешений на проживание какое-то время не будут приниматься.
Ограничения сейма не распространяются на всех граждан России и Белоруссии, закон предусматривает некоторые исключения.
Перед голосованием министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что законопроект о национальных санкциях в отношении россиян и белорусов необходимо принять как можно скорее.
- Напомним, 6 апреля стало известно, что Литва подготовила новый пакет военной помощи Украине на 41 млн евро. В этот же день сейм Литвы единогласно принял резолюцию, включающую официальное приглашение Украины для вступления в Североатлантический альянс.
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