Сейм Литвы призвал страны ООН ввести бесполетную зону над Украиной

Об этом говорится в твиттере Сейма .



"Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой призывает ООН принять немедленные меры для обеспечения бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирных жителей", - отметили в сообщении.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe - Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022

Напомним, парламент Эстонии призвал страны - члены ООН закрыть украинское небо.

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