Сейм Литвы призвал страны ООН ввести бесполетную зону над Украиной
Сейм Литвы единогласно принял резолюцию к странам - членам ООН с требованием ввести бесполетную зону над Украиной из-за вторжения РФ
Об этом говорится в твиттере Сейма .
"Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой призывает ООН принять немедленные меры для обеспечения бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирных жителей", - отметили в сообщении.
- Напомним, парламент Эстонии призвал страны - члены ООН закрыть украинское небо.
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