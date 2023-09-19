Сейм Литвы призвал страны НАТО принять Украину в Альянс в 2024 году

Об этом сообщает LRT .

В резолюции говорится, что членство Украины в НАТО "укрепит Альянс, будет гораздо эффективнее и будет стоить меньше, чем нынешняя поддержка Украины для самообороны".

"При полной поддержке Украины практическими средствами, включая политическую поддержку НАТО, было бы правильно пригласить Украину присоединиться к НАТО", - говорится в документе.

"Мы надеемся, что то, чего не удалось сделать в Вильнюсе, удастся достичь в Вашингтоне за десять месяцев", - сказал глава Комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилонис.

Он отметил, что если членство Украины в НАТО не будет закреплено, существует угроза "плохого мира", что отразится и на безопасности Литвы.

В резолюции отмечено, что членство Украины в Альянсе поддерживается "абсолютным большинством общества".

"Приглашение Украины стать государством-членом НАТО ясно подтвердит, что Россия не имеет права вето на расширение НАТО и не может формировать "серые" зоны безопасности в Европе", - говорится в документе.

Стоит отметить, что 14 сентября президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду на то, что Украина на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году получит "зеленый свет" на вступление в Альянс.

Что известно о саммите НАТО в Вильнюсе

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

12 июля страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

В тот же день президент Зеленский заявил , что саммит НАТО приблизил победу Украины.