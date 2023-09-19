Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Сейм Литвы призвал страны НАТО принять Украину в Альянс в 2024 году

Сейм Литвы призвал страны НАТО принять Украину в Альянс в 2024 году

19 сентября, 2023 вторник
17:35
Мир

Сейм Литвы 19 сентября принял резолюцию, в которой призвал страны НАТО принять Украину в Альянс в 2024 году. За это проголосовали 122 члена законодательного органа

Об этом сообщает LRT .

В резолюции говорится, что членство Украины в НАТО "укрепит Альянс, будет гораздо эффективнее и будет стоить меньше, чем нынешняя поддержка Украины для самообороны".

"При полной поддержке Украины практическими средствами, включая политическую поддержку НАТО, было бы правильно пригласить Украину присоединиться к НАТО", - говорится в документе.

"Мы надеемся, что то, чего не удалось сделать в Вильнюсе, удастся достичь в Вашингтоне за десять месяцев", - сказал глава Комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилонис.

Он отметил, что если членство Украины в НАТО не будет закреплено, существует угроза "плохого мира", что отразится и на безопасности Литвы.

В резолюции отмечено, что членство Украины в Альянсе поддерживается "абсолютным большинством общества".

"Приглашение Украины стать государством-членом НАТО ясно подтвердит, что Россия не имеет права вето на расширение НАТО и не может формировать "серые" зоны безопасности в Европе", - говорится в документе.

Стоит отметить, что 14 сентября президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду на то, что Украина на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году получит "зеленый свет" на вступление в Альянс.

Что известно о саммите НАТО в Вильнюсе

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

12 июля страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

В тот же день президент Зеленский заявил , что саммит НАТО приблизил победу Украины.

Новости
Украина
Литва
НАТО
Читайте также:
19 сентября, 2023 вторник
Силы ПВО сбили 27 "шахедов"
поле, пшениця, зерно
19 сентября, 2023 вторник
Польша и Словакия отреагировали на иск Украины к ВТО по поводу зерна
кримський міст
Автор Антин Борковский
17 сентября, 2023 воскресенье
Если ВСУ уничтожат Крымский мост, то Путин от безысходности пойдет на переговоры, - американский дипломат Брайза
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.76
    Покупка 37.76
    Продажа 38.53
  • EUR
    Покупка 40.5
    Продажа 41.48
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
19 сентября
18:05
OPINION
ООН, которая не видит в Украине геноцид, должна быть реформирована
18:04
ПВО, танки, боеприпасы: Чехия при поддержке Дании и Нидерландов предоставит Украине новое оружие
17:52
РФ формирует в Африке ЧВК на базе выводящей из Украины бригады, - Центр нацсопротивления
17:48
Обновлено
РФ атаковала авиабомбой Купянск: количество погибших увеличилось до 6
17:31
Остин анонсировал визит Зеленского в Пентагон 21 сентября
17:14
Google Bard
Google анонсировала новые функции Bard, которые должны сделать ее конкурентоспособной по ChatGPT
17:05
Обновлено
Азербайджан
Азербайджан объявил "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, Армения заявила об "этнических чистках"
16:41
Обновлено
Для России международное право является инструментом злоупотреблений, - посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич
16:29
Россия второй раз за день обстреляла Херсон: пострадали два человека
16:27
НАПК предлагает наложить санкции на 14 российских импортеров немецких станков SPINNER
16:25
Байден-Зеленский-Лавров: чего ждать от Генассамблеи ООН? Разговор с дипломатом Владимиром Ельченко
16:15
Эксклюзив
"Не кремлевский след": советник Легиона "Свобода России" сказал, кто может угрожать жизни Кадырова
16:14
Несуществующее ПО для БПЛА на 3 млн грн: правоохранители разоблачили схему завладения средствами из харьковского бюджета
16:13
За четыре уикенда "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом года
16:02
OPINION
Ростислав Павленко
Избежать ловушки
15:41
Уже первое судно с зерном, вышедшее из Украины, снизило мировые цены, - Bloomberg
15:41
Эксклюзив
Силы обороны: на Таврическом направлении двое суток увеличиваются потери противника
15:37
Обновлено
Ночная атака "шахедами": во Львове есть попадание, погиб мужчина
15:29
Обновлено
Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины
15:25
В Ливии жители пострадавшего от наводнения города устроили митинг и подожгли дом мэра
15:12
Россияне ударили по Середине-Буде на Сумщине: ранены два человека
15:08
В Киеве трамвай переехал насмерть женщину на Троещине
15:06
NYT утверждает, что на рынок в Константиновке могла упасть украинская ракета. В СБУ и Офисе президента отреагировали
15:00
Пресс-релиз
Сеть АЗК UPG начала сотрудничество с благотворительной миссией медицинских волонтеров FRIDA Ukraine
14:59
Герои фильма "Люксембург, Люксембург"
"Люксембург, Люксембург", "20 дней в Мариуполе" и другие: объявлены претенденты на премию "Киноколо 2023"
14:52
КБ "Луч" просит у властей пересмотреть выводы Госаудитслужбы, которые "усложняют производство оружия"
14:43
Обновлено
Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский и пассажир
14:30
СБУ разоблачила две схемы уклонения от мобилизации на Херсонщине и Прикарпатье
14:04
OPINION
Как и с кем правильно трансформировать школьное пространство?
14:01
Олег Котенко
Кабмин уволил Котенко с должности уполномоченного по вопросам пропавших без вести
14:01
Экс-главу МИД Китая отстранили от должности из-за внебрачного ребенка в США, - WSJ
13:53
Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года
13:46
ДТП
Среди пассажиров были украинцы: в Австрии в ДТП попал международный автобус
13:37
Украина может запретить импорт продукции из Польши, Венгрии и Словакии, - Шмигаль
13:20
Укрэнерго призвало бизнес готовиться к возможным отключениям света – покупать генераторы и аккумуляторы
13:20
"На кону демократия": Байден подтвердил, что будет баллотироваться на второй президентский срок
13:12
Международная языковая конвенция наградила "Евровидение" за культурный и общественный вклад
13:10
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ два новых тактических пулеметных комплекса
13:09
Андрей Пленкович
Хорватия заявила, что будет оставаться транзитной страной для украинского зерна, но не будет импортировать его
12:57
Идеальные для бездорожья: Норвегия передаст Украине 50 гусеничных грузовиков М548
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV