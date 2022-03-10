Сейм Литвы призвал Евросоюз срочно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

Об этом сообщает ЕН со ссылкой на LRT .



За резолюцию "Об предоставлении Украине статуса страны-кандидата и полноправного членства Украины в ЕС" проголосовали 123 депутата.

"По Украине нужно задействовать ускоренную процедуру принятия в ЕС без промедлений", - отмечают в документе.



В резолюции отмечают, что Украина уже более десяти лет назад начала движение к членству, последние пять лет укрепляет связи с ЕС через Соглашение об ассоциации, и предоставление статуса страны-кандидата сейчас было бы важным сигналом поддержки для украинцев.

"Принятие в ЕС страны, народ которой продемонстрировал невероятную свободу и решительность в борьбе за европейские ценности, будет вдохновлять и усиливать европейскую семью", - отмечают в тексте.

Сейм выражает готовность всячески поддерживать Украину на пути членства в ЕС.

"Сейчас, когда продолжаются наши дебаты, в Украине погибают дети, российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру, роддома и атомные электростанции. Это борьба Давида и Голиафа, и каждый из нас, как каждое суверенное государство, в том числе ЕС, стоит перед выбором - с кем мы? Не совершили ли мы ошибку, не начав переговоры о членстве раньше? Возможно, тогда мы имели бы другую реальность сегодня", - отметила председатель комитета по иностранным делам Лайма Андрикиене.