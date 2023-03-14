Сейм Литвы признал ЧВК Вагнера террористической организацией
14 марта сейм Литвы принял резолюцию о признании российской частной военной компании Вагнера террористической организацией
Об этом информирует агентство BNS .
"С начала военного вторжения в Украину со стороны Российской Федерации 24 февраля 2022 года военнослужащие РФ и наемники частной военной компании Вагнера, активно участвующие в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки гражданского населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов – что приравнивается к терроризму", – отмечается в принятом документе.
В резолюции отмечается, что российская ЧВК Вагнера является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества.
Парламент Литвы решительно осудил использование каких-либо групп наемников, типа Вагнера, созданных РФ, для совершения преступлений в Украине. За постановление №ХIVP-2485 единогласно проголосовали 117 членов сейма.
"В публичной оценке угрозы наших литовских спецслужб говорится, что такие частные военные и охранные компании, возможно, смогут проводить ограниченные операции против Литвы, в основном связанные с некинетической деятельностью", - сказал один из инициаторов. резолюции и глава комитета сейма национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас.
В резолюции подчеркивается, что ЧВК, основанная Евгением Пригожиным, приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину, является теневым инструментом власти и бесплатно получает от правительства РФ военную технику, такую как ракетные комплексы "Град", танки, бронетранспортеры.
Эта сфера деятельности используется российской разведкой как одна из площадок для поиска и вербовки кандидатов. Хотя в Литве таких случаев не зафиксировано, нельзя исключать, что в нашей стране аналогичные методы могут попытаться задействовать как российские спецслужбы, так и якобы частные военные и охранные компании. Поэтому безответственное вовлечение граждан Литовской Республики в мероприятия, организованные такими лицами или группами, создало бы условия для вербовки. Признание группы Вагнера террористической организацией способствовало бы устойчивости нашего общества, так как мы послали бы сигнал не участвовать в таких проектах", - подчеркнул Кащюнас. .
Принятая литовским сеймом резолюция призвала другие государства признать российскую частную военную компанию Вагнера террористической организацией.
"Для нас важно не позволить России размыть границу между войной и миром, навязать нам повестку дня гибридных угроз, когда в случае агрессии Россия не будет нести якобы ответственность за операции якобы частных военных охранных компаний", – подчеркнул глава комитета сейма.
- В конце января нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительству предложения официально признать ЧВК Вагнера террористической организацией.
- Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля признала частную военную компанию Вагнера международной преступной организацией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.84
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.04
- Актуальное
- Важное