Сейм Литвы признал ЧВК Вагнера террористической организацией

Об этом информирует агентство BNS .

"С начала военного вторжения в Украину со стороны Российской Федерации 24 февраля 2022 года военнослужащие РФ и наемники частной военной компании Вагнера, активно участвующие в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки гражданского населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов – что приравнивается к терроризму", – отмечается в принятом документе.

В резолюции отмечается, что российская ЧВК Вагнера является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества.

Парламент Литвы решительно осудил использование каких-либо групп наемников, типа Вагнера, созданных РФ, для совершения преступлений в Украине. За постановление №ХIVP-2485 единогласно проголосовали 117 членов сейма.

"В публичной оценке угрозы наших литовских спецслужб говорится, что такие частные военные и охранные компании, возможно, смогут проводить ограниченные операции против Литвы, в основном связанные с некинетической деятельностью", - сказал один из инициаторов. резолюции и глава комитета сейма национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

В резолюции подчеркивается, что ЧВК, основанная Евгением Пригожиным, приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину, является теневым инструментом власти и бесплатно получает от правительства РФ военную технику, такую как ракетные комплексы "Град", танки, бронетранспортеры.

Эта сфера деятельности используется российской разведкой как одна из площадок для поиска и вербовки кандидатов. Хотя в Литве таких случаев не зафиксировано, нельзя исключать, что в нашей стране аналогичные методы могут попытаться задействовать как российские спецслужбы, так и якобы частные военные и охранные компании. Поэтому безответственное вовлечение граждан Литовской Республики в мероприятия, организованные такими лицами или группами, создало бы условия для вербовки. Признание группы Вагнера террористической организацией способствовало бы устойчивости нашего общества, так как мы послали бы сигнал не участвовать в таких проектах", - подчеркнул Кащюнас. .

Принятая литовским сеймом резолюция призвала другие государства признать российскую частную военную компанию Вагнера террористической организацией.

"Для нас важно не позволить России размыть границу между войной и миром, навязать нам повестку дня гибридных угроз, когда в случае агрессии Россия не будет нести якобы ответственность за операции якобы частных военных охранных компаний", – подчеркнул глава комитета сейма.