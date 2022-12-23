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Сейм Литвы одобрил участие в подготовке украинских военных в рамках миссий ЕС и Британии

23 декабря, 2022 пятница
16:41
Мир

Сейм Литвы принял поправку к постановлению об участии литовских военных подразделений в международных операциях, которое предусматривает привлечение к миссии Европейского Союза по подготовке украинских военных

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на постановление правительства.

"Усилия Альянса по увеличению поддержки Украины через военные учения расширяются, запускаются новые миссии поддержки Украины. Литва будет активно содействовать им, потому что наша безопасность зависит от безопасности Украины. Мы будем поддерживать Украину до победы, а после войны продолжим обучение украинских воинов", - подчеркнул руководитель. МО страны Арвидас Анусаускас.

Новая редакция постановления определяет правовые основания и максимальное количество военнослужащих и гражданских работников Вооруженных Сил Литвы для участия в EUMAM Ukraine и в международной операции в Великобритании Interflex по подготовке Вооруженных Сил Украины.

Известно, что в операции EUMAM смогут участвовать до 40 литовских военных и государственных служащих, а Interflex – до 25.

Кроме того, постановление сейма предусматривает, что литовская военная учебная операция с целью подготовки ВСУ, одобренная еще в 2017 году, может быть проведена на территории стран-членов ЕС и НАТО, если эти страны пригласят литовских инструкторов присоединиться к подготовке Вооруженных Сил Украины на своей территории.

В этой операции могут участвовать до 60 литовских военнослужащих и гражданский персонал.

  • 22 декабря первая группа украинских военнослужащих завершила подготовку в Чехии в рамках миссии ЕС. Во время трехнедельного курса несколько сотен военнослужащих из Украины отработали базовые навыки – стрельбы из автоматов и вождение боевых машин пехоты.

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