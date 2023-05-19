Сейм Литвы обсуждает переименование России в Московию
Комитет будущего в Сейме Литвы начинает дискуссию о возможном переименовании России в Московию в литовском языке
Об этом заявил глава комитета Раймундас Лопата, сообщает Verslo zinios.
"Мы называем Россию Россией, потому что она сама себя так называет. С учетом исторического контекста Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укорененный в западном сознании великороссийский нарратив. Соответственно, мы уточним, как лучше называть страну, которую мы традиционно называем Россией: следует ли ее называть Россией, Московией, или как-то иначе", - отметил Лопата.
- 16 мая сообщалось , что экспертная языковая комиссия Латвии рекомендует использовать в латышском языке историческое название Калининграда – балтийскую Караляучи или же германскую версию – Кенигсберг.
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