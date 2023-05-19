Сейм Литвы обсуждает переименование России в Московию

Об этом заявил глава комитета Раймундас Лопата, сообщает Verslo zinios.

"Мы называем Россию Россией, потому что она сама себя так называет. С учетом исторического контекста Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укорененный в западном сознании великороссийский нарратив. Соответственно, мы уточним, как лучше называть страну, которую мы традиционно называем Россией: следует ли ее называть Россией, Московией, или как-то иначе", - отметил Лопата.