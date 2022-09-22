Сейм Латвии ужесточил требования к выдаче вида на жительство россиян и белорусов
Сейм Латвии 22 сентября принял закон, согласно которому россиянам и белорусам, работающим в стране, больше не будут выдавать вид на жительство
Об этом сообщает издание Delfi.
Свидетельства россиян и белорусов, уже проживающих на территории Латвии, будут действовать до 1 сентября 2023 года. Для их продления необходимо будет подтвердить знание латвийского языка.
Фактически, Латвия ограничила россиянами и белорусам возможность получения долгосрочных виз в связи с трудоустройством или дистанционной работой в стране.
Представители министерства внутренних дел Латвии также рассказали, что делать тем гражданам РФ, которым отказали в продлении удостоверений:
"В таком случае им нужно возвращаться в страну своего гражданства, где они имеют право проживать – в Россию".
- 19 сентября вступил в силу запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.
- 21 сентября Латвия объявила, что не будет выдавать визы бегущим от мобилизации россиянам.
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