Сейм Латвии утвердил новое правительство

Об этом сообщает Delfi .

Парламент Латвии 15 сентября утвердил состав нового Кабинета Министров.

Отмечается, что правительственный кризис, продолжавшийся несколько месяцев с момента избрания президентом страны Эдгара Ринкевича, наконец-то закончился. Теперь правительство возглавит Эвика Силиня от партии "Новое единство". Ее предшественник Кришьянис Кариньш возглавил министерство иностранных дел.

В новую коалицию вошли "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". За выражение доверия Кабинету министров Силини проголосовали 53 депутата.

"31 мая этого года все три политические силы, которые сейчас сформировали правительство Силине, проголосовали за избрание президентом Эдгара Ринкевича, выдвинутого на этот пост "Новым Единством". Президентские выборы стали отправной точкой для переговоров по изменению состава правительства. И если первоначально речь шла о формировании "максимально широкой коалиции" — с участием, в частности, и "Объединенного списка" и Нацобъединения — завершился этот процесс созданием правительства, опирающегося только на 53 голоса в Сейме", - говорится в сообщении.

Эвика Силиня – юрист по образованию, менее года занимала в предыдущем составе правительстве должность министра благосостояния, ранее была парламентским секретарем премьера Кариньша, а до этого – парламентским секретарем Министерства внутренних дел.