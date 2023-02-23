Сейм Латвии призвал к всеобъемлющей изоляции России
23 февраля сейм Латвии единогласно поддержал Украину и осудил преступления России, а также призвал к всеобъемлющей изоляции России
Об этом информирует LSM .
За принятие заявления "К годовщине агрессивной войны России против Украины", подготовленного парламентской Комиссией по иностранным делам, проголосовали 78 депутатов из ста.
В заявлении отмечается поддержка Латвией территориальной целостности Украины, в то же время агрессия России против нее является нарушением Устава ООН. Сейм призывает международное сообщество срочно и существенно усилить политическое, экономическое, военное и другие виды помощи Украине.
Парламентарии требуют прекращения военных действий России и вывода войска с украинской территории без каких-либо условий.
Глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс подчеркнул, что только побежденная, демилитаризованная Россия и полностью освобожденная Украина могут обеспечить долгосрочную стабильность и крепкий мир.
Также депутаты призывают евроатлантическое сообщество и партнеров добиваться всеобъемлющей международной изоляции России, в том числе членства в Совете Безопасности ООН.
"Необходимо добиваться полной ответственности России за нарушение международного права и тяжкие преступления, которые Россия, подконтрольные ей формирование и союзники совершили во время агрессии против Украины, включая создание специального международного трибунала по этим преступлениям", - говорится в сообщении.
Заявляется, что Россия сегодня является самой большой угрозой миру и международному праву во всем мире, а поддержка и предоставление оружия для убийств Украины является основанием для признания Белоруссии и Ирана соучастниками тяжких преступлений и актов терроризма.
Парламентарии выступают за необходимость разработки на уровне Европейского Союза правового режима, позволяющего его членам использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и компенсации жертвам российской агрессии.
- В России на фоне отсутствия успехов на фронте, угроз масштабного контрнаступления ВСУ и монолитной позиции стран Запада активизировали разговоры о "мире" с Украиной.
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