Об этом информирует LSM .

За принятие заявления "К годовщине агрессивной войны России против Украины", подготовленного парламентской Комиссией по иностранным делам, проголосовали 78 депутатов из ста.

В заявлении отмечается поддержка Латвией территориальной целостности Украины, в то же время агрессия России против нее является нарушением Устава ООН. Сейм призывает международное сообщество срочно и существенно усилить политическое, экономическое, военное и другие виды помощи Украине.

Парламентарии требуют прекращения военных действий России и вывода войска с украинской территории без каких-либо условий.

Глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс подчеркнул, что только побежденная, демилитаризованная Россия и полностью освобожденная Украина могут обеспечить долгосрочную стабильность и крепкий мир.

Также депутаты призывают евроатлантическое сообщество и партнеров добиваться всеобъемлющей международной изоляции России, в том числе членства в Совете Безопасности ООН.

"Необходимо добиваться полной ответственности России за нарушение международного права и тяжкие преступления, которые Россия, подконтрольные ей формирование и союзники совершили во время агрессии против Украины, включая создание специального международного трибунала по этим преступлениям", - говорится в сообщении.

Заявляется, что Россия сегодня является самой большой угрозой миру и международному праву во всем мире, а поддержка и предоставление оружия для убийств Украины является основанием для признания Белоруссии и Ирана соучастниками тяжких преступлений и актов терроризма.

Парламентарии выступают за необходимость разработки на уровне Европейского Союза правового режима, позволяющего его членам использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и компенсации жертвам российской агрессии.