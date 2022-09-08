Об этом информирует главный новостной сайт Латвии Delfi.

Независимость Латвийской православной церкви признали 73 депутата.

"Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных верующих, всего латвийского общества и национальной безопасности", - подчеркнул президент Латвии Эгилс Левитс.

Законопроект предусматривает полное признание самостоятельного и независимого статуса Латвийской православной церкви.

"Исторически это де-факто определено для нашей Православной Церкви Патриархом Московским и всея Руси Тихоном Томосом архиепископом Янисом Поммером от 6 (19) июля 1921 года и постановлением Кабинета Министров о состоянии Православной Церкви от 8 октября 1926 года", - объяснил руководитель государства.

Государство признает, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку латвийского государства как признанной законом автокефальной церкви в будущем.

"В независимой, демократической и правовой стране Латвии наши православные верующие нуждаются в собственной независимой и независимой церкви. Это была, есть и всегда будет позиция латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммера это уже достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики".

Мы все соглашаемся, что промедления быть не должно. Я просил Сейм признать законопроект неотложным и принять его как можно скорее", - добавил Эгилс Левитс.

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