Сейм Латвии принял решение об отказе от российского газа с 1 января 2023 года
В четверг, 14 июля, Сейм утвердил поправки к Закону "Об энергетике", предполагающие, что с 1 января 2023 года поставки природного газа из России в Латвию будут запрещены
Об этом сообщает Delfi.
Поправку о запрете поставок газа из России подали депутаты от коалиционной партии "Консервативные". Ранее об отказе от природного газа концептуально договорилось правительство.
Также утверждено регулирование для конкретных случаев согласования с другими государствами-членами ЕС способов обеспечения запрета на поставку природного газа из России.
- Отметим, что решение об отказе от закупок российского газа тремя странами Балтии было принято еще в начале апреля.
- Также сегодня, 14 июля, латвийское правительство поддержало решение о сносе 69 памятников, памятных знаков и мемориалов, посвященных советскому и нацистскому режимам.
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