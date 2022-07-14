Сейм Латвии принял решение об отказе от российского газа с 1 января 2023 года

Об этом сообщает Delfi.

Поправку о запрете поставок газа из России подали депутаты от коалиционной партии "Консервативные". Ранее об отказе от природного газа концептуально договорилось правительство.

Также утверждено регулирование для конкретных случаев согласования с другими государствами-членами ЕС способов обеспечения запрета на поставку природного газа из России.

Отметим, что решение об отказе от закупок российского газа тремя странами Балтии было принято еще в начале апреля.

Также сегодня, 14 июля, латвийское правительство поддержало решение о сносе 69 памятников, памятных знаков и мемориалов, посвященных советскому и нацистскому режимам.

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