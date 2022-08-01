Об этом сообщает Delfi.

"Аморальная война России против Украины – особенно жестокая и варварская. Россия без разбора пытает, калечит и убивает как военнослужащих, так и мирных жителей", - отметил Колс.

Заседание комиссии состоится 2 августа в дистанционном формате.

Как сообщалось, Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма в связи с ее действиями в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели к "смерти бесчисленного числа мужчин, женщин и детей".

Напомним, 30 июля министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс осудил убийство украинских пленников в Оленовке и призвал ЕС признать РФ государством-спонсором терроризма.

В тот же день Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.