Сейм Латвии планирует признать РФ государством-террористом: соответствующее заявление будет рассмотрено 2 августа
Глава парламентской комиссии по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что 2 августа комиссия Сейма Латвии планирует рассмотреть заявление, в котором предполагается признание РФ террористическим государством
Об этом сообщает Delfi.
"Аморальная война России против Украины – особенно жестокая и варварская. Россия без разбора пытает, калечит и убивает как военнослужащих, так и мирных жителей", - отметил Колс.
Заседание комиссии состоится 2 августа в дистанционном формате.
Как сообщалось, Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма в связи с ее действиями в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели к "смерти бесчисленного числа мужчин, женщин и детей".
- Напомним, 30 июля министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс осудил убийство украинских пленников в Оленовке и призвал ЕС признать РФ государством-спонсором терроризма.
- В тот же день Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.
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