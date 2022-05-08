Сейчас я сосредоточен только на проектах помощи Украине, - Андрей Шевченко заявил, что не возобновит карьеру пока идет война

Об этом сообщает Calciomercato.com .

По словам Шевченко, он будет думать о футболе, когда наступит мир.

"Сейчас я сосредоточен только на проектах помощи своей стране. Я надеюсь, что наступит мир, а люди смогут вернуться в свои дома. Только тогда я буду думать о возвращении к футболу", – сказал Андрей Шевченко.

Шевченко с ноября 2021 по январь 2022 тренировал "Дженоа" и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии. В 2016 – 2021 годах возглавлял сборную Украины.

15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.

4 мая сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко может стать президентом итальянской "Пескара".

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