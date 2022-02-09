"Сейчас время дипломатии и переговоров": глава МИД Испании о поставках оружия Украине на фоне угрозы РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на слова министра иностранных дел Испании во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве 9 февраля.



Хосе Альбарес ответил на вопрос, готова ли Испания доказать свою поддержку Украине путем снабжения оружием, как это уже сделали другие страны.



"Нужно понимать, что политика как Испании, так и ЕС в целом, что было подтверждено на последнем совете министров иностранных дел стран-членов группы, состоит в том, что этот кризис должен решаться через диалог и с помощью уже прилагаемых усилий" , – заявил глава МИД Испании.



Он отметил, что ЕС готов к соответствующим решениям, если потребуется применить санкции против РФ.



"Но сейчас - время дипломатических усилий, время переговоров. Нужно работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, пока не соответствующими реальности", - подчеркнул Альбарес.



Министр подчеркнул, что необходимо продолжать работать в русле дипломатии, и не создавать впечатления, что военный сценарий неотвратим.

Напомним, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно посетил Киев для обсуждения военной и экономической помощи и сдерживания агрессии РФ. Визит проходит с 8 по 9 февраля.