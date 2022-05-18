Сейчас враг боится наступать на любом направлении - боец "Легиона Свободы"
Боец "Легиона Свободы" Владимир Назаренко убежден, российские оккупанты сейчас четко отдают себе отчет, что в какую сторону они бы ни пошли наступать, это для них опасно – на всех направлениях орки получат отпор от украинских бойцов
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Враг понимает: где бы он ни пошел, он получит хорошего пинка. В частности, из последних примеров – это ситуация в Белогоровке на Луганщине, где наши воины одержали огромную победу. Это показывает оккупантам, что не стоит дальше продвигаться", – сказал Назаренко.
Боец отметил, что сейчас оккупанты, скорее всего, передислоцируются. Аэроразведка показывает данные, что враг грузит технику и куда-то ее увозит.
"Я бы хотел надеяться, что они покидают территорию Украины, однако, вероятнее всего, оккупанты передислоцируются. В частности, это окружение Попасной, прорыв на Бахмут, а также отрезание Лисичанска и Северодонецка от трассы. То есть захватчики пытаются выйти на административные границы Луганщины. Мы крепко держим оборону, несмотря на то что ситуация очень сложная", – подчеркнул Назаренко.
Также боец добавил, что, в частности, на Северодонецком направлении каждый день продолжаются тяжелые бои.
"Буквально несколько минут назад враг использовал штурмовую авиацию, всю ночь продолжаются артиллерийские обстрелы, работают диверсионные группы..." - подытожил он.
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