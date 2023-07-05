Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В Вильнюсе точно будет создан совет Украина-НАТО. Это очень хорошее, но скорее символическое событие. Я думаю, что на саммите НАТО нам будет гарантирована определенная военная помощь в минимально зафиксированных объемах. Однако очень хотелось бы, чтобы размеры помощи только увеличивались. Поскольку на Западе должны понять, что мы воюем с Россией, у которой есть мощные ресурсы для этой войны", - пояснил Синютка.

Народный депутат отметил важность приглашения Украины в НАТО

"Я убежден, что сейчас мы должны сосредоточиться на одном вопросе - приглашение Украины в НАТО. Это тот вопрос, который должен стать результатом саммита в Вильнюсе. Поэтому украинская власть должна сейчас быть не в Киеве, а в Вильнюсе и не только. Власть должна быть во всех столицах стран, которые нам помогают. Мы все вместе заинтересованы в том, чтобы Украина получила приглашение в НАТО. Над этим не работают только кремлевские кроты", - добавил он.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.