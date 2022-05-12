Об этом сообщает глава МинВОТ Ирина Верещук.

"К сожалению, публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей относительно содержания переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу. Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать", - попросила Ирина Верещук.

Чиновница добавила, что сейчас ведутся переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах:

"Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ. Призываю всех работать серьезно, не пускаться в нереальные соображения и заявления. Только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат".

Отметим, 7 мая Ирина Верещук сообщила , что с Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

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