Сейчас в Украине около 6 млн доз вакцины CoronaVac, - МЗ

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения .

"К началу октября более 2 млн украинцев прививались вакциной CoronaVac. Сейчас страна имеет около 6 млн доз этой вакцины. Она доступна в центрах массовой вакцинации, пунктах прививок, ею вакцинируют мобильные бригады", - говорится в сообщении.

Вакцина одобрена ВОЗ для экстренного использования и применяется в 40 странах.

В Минздраве отмечают, что прививки вакциной позволяют путешествовать в 50 стран, в частности в Австрии, Испании, Греции, Финляндии, Швеции, Нидерландов и др.