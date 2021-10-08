Сейчас в Украине около 6 млн доз вакцины CoronaVac, - МЗ
Более 2 млн украинцев сделали прививки препаратом CoronaVac
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения .
"К началу октября более 2 млн украинцев прививались вакциной CoronaVac. Сейчас страна имеет около 6 млн доз этой вакцины. Она доступна в центрах массовой вакцинации, пунктах прививок, ею вакцинируют мобильные бригады", - говорится в сообщении.
Вакцина одобрена ВОЗ для экстренного использования и применяется в 40 странах.
В Минздраве отмечают, что прививки вакциной позволяют путешествовать в 50 стран, в частности в Австрии, Испании, Греции, Финляндии, Швеции, Нидерландов и др.
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