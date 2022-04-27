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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Сейчас в Попасной происходит массовое убийство русскоговорящих людей российскими солдатами, - глава ОВА.
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Сейчас в Попасной происходит массовое убийство русскоговорящих людей российскими солдатами, - глава ОВА.

27 апреля, 2022 среда
08:35
война с Россией

Николай Ханатов подчеркнул, что Попасная нуждается в усилении воинами, оружием, а также на этой территории необходимо оттеснить врага хотя бы на километр-два на те позиции, где он был – в сторону Первомайска

Об этом говорится в эфире Еспресо.

Ханатов заметил, что половина Попасной оккупирована, а половина – под украинским контролем. Однако посредине есть территория так называемой "серой зоны", где в укрытиях находятся сотни людей. Чтобы спасти этих людей, необходимо подвинуть врага хотя бы на 1-2 км.

"Мы не можем этих людей ни вывезти, ни доставить им пищу или воду. Более того, на территории, которая подконтрольна Украине, также есть укрытия. К которым мы не можем близко подъехать, потому что там опасно. Многие люди остаются в заложниках – нам необходимо им спасать, поэтому необходимо подвинуть противника хотя бы на километр-два в сторону Первомайска".

Также глава Попаснянского ОВА отметил, что накануне была бомбардировка российскими оккупантами Попасной, в результате чего обвалилась девятиэтажка. Под завалами остаются живые люди.

  • Предварительно 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила обнародовали перехваченный разговор российских захватчиков, в котором они обсуждают ситуацию в городе Попасная на Луганщине.
    "Город Попасная для оккупантов стал синонимом слова ад. Благодаря героической обороне защитников города количество 200-х и 300-х сторонников "русского мера" в районе этого населенного пункта настолько высоко, что скрывать это становится все труднее", - говорится в сообщении.

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