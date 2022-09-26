Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Называют разные цифры, что с момента объявления мобилизации в РФ каждый день в Грузию пытаются въехать от 10 до 12 тысяч россиян, но не все пересекают границу. К сожалению, не пропускают жителей Северо-Кавказских республик, я не знаю с чем это связано, ведь такое происходит уже давно. И, соответственно, не пропускают тех, кто едет с нацистской символикой, с георгиевской лентой или буквой Z. Также не впускают в Грузию тех, у кого есть отметка о посещении Абхазии", - пояснил политолог



Гела Васадзе добавил, что был один персонаж, которого не пропустили за букву Z и он пообещал вернуться на танке.



"Говорить об отношении грузин к россиянам в целом сложно, есть разное отношение. Есть те, что говорят о жалости к россиянам, попавшим в ужасное положение. А есть люди, которые бьют тревогу, говоря о приезде в Грузию такого количества взрослых мужчин из России при бездействии наших служб безопасности, которые за 10 лет не задержали ни одного российского шпиона, что довольно странно и это представляет угрозу национальной безопасности Грузии. Ведь сегодня общее количество граждан России составляет 100-150 тысяч, находящихся в Грузии, но это очень много для страны с населением 3 миллиона 800 тысяч", - прокомментировал Васадзе.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

25 сентября депутат грузинского парламента Нонна Мамулашвили сообщила, что в понедельник, 26 сентября, власти Грузии собираются закрыть границы страны для мужчин-беглецов.

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