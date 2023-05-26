Сейчас в Бахмуте для россиян очень сложная ситуация, – военный эксперт Свитан

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"В Бахмуте российские войска остановили наступательные действия и уперлись в высоты. Часть высот начинается с юго-западных районов города, там идет дорога из Константиновки и заходит в Бахмут, где расположен район Самолет. Эта часть Бахмута находится именно на высотах, которые и занимают украинские силы. А россияне прекратили движение, потому что упираются в эти высоты, попадая под огонь нашей артиллерии", - рассказал военный эксперт.

Роман Свитан объяснил, что господствующие высоты в Бахмуте имеют превышение в несколько десятков метров, что позволяет нам держать под огневым контролем практически весь город. Наши артиллеристы могут даже визуально прицеливаться через бинокль, увидев первый взрыв, после корректировки второй будет четко в цель.

"И сейчас в Бахмуте очень сложная ситуация для россиян. ОПГ (организованная преступная группа – ред.) Пригожина пытается выйти из города. С 10 мая вагнеровцы начали выходить малыми группами, а на их место в режиме ротации заходят части 1-го корпуса "ЛНР /ДНР". Это старые воины, которые уже 10 лет с 2014 года пытаются украсть у нас Донбасс. То есть их туда заводят на утилизацию вместо ОПГ Пригожина. Соответственно, общее количество российских войск в Бахмуте не увеличивается, к тому же они не столь активны, как были вагнеровцы. А украинские силы движутся в активном режиме контратаками, атаками, окружая Бахмут. По крайней мере в направлении полуокружения города, потому что полностью окружить Бахмут по высотам нельзя. На данный момент происходит положительное движение, но не глубокое", - сказал Свитан.