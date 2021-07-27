Сейчас уже понимаю, что эта медаль очень важна для меня, - бронзовая медалистка Токио Билодид

Об этом сообщает " Общественное ".



Билодид убеждена, что бронза на Олимпиаде в Токио - это память на всю жизнь.



"Прошло несколько дней после соревнований. Сейчас уже понимаю, что эта медаль очень важна для меня. Она всегда будет в истории. Первая медаль в женском дзюдо для Украины. Это память на всю жизнь для меня и моей семьи", - сказала Дар "я Билодид.

В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.

После этого стало известно, что украинская дзюдоистка Билодид после Олимпийских игр в Токио сделает длительную паузу в выступлениях.

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