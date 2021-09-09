Сейчас украинцы могут въехать в 133 стран мира, - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев открыты границы 133 стран мира
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, где-то достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Но, в принципе, вы можете въехать в 133 стран мира, и эта цифра продолжать расти, мы работаем над этим ", - сказал Кулеба.
Он добавил, что с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к горячей линии помощи и туристического сопровождения на украинском языке.
"Ее номер 196-54. Это номер телефона, по которому в Египте можно родном понятном языке получить все необходимые консультации относительно вашего отдыха", - отметил Кулеба.
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