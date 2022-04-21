"Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян", - Пентагон
По словам высокопоставленного чиновника по обороне США, у украинских войск больше танков, чем у российских
Об этом сообщает The Washington Post.
"Сейчас у украинцев есть в Украине больше танков, чем у россиян… и они, несомненно, имеют право их использовать", – сказал чиновник на условиях анонимности на условиях, установленных Пентагоном.
Сравнительный подсчет танков сам по себе не является определяющим фактором преимущества, поскольку Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться в основном на восточном Донбассе и вдоль южного побережья в районе Мариуполя.
Но преимущество Украины в танках и бронетранспортерах, которые являются мощным инструментом в наземных боях, заметно. "Союзники собирают ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение, которое сначала грозило превзойти их. В четверг администрация Байдена объявила о дополнительных 800 миллионах долларов на военную помощь Украине, включая еще 144 000 артиллерийских снарядов 155-мм гаубиц и новую марку беспилотника, специально разработанного для нужд Украины на поле боя", - пишет The Washington Post.
- Напомним, 21 апреля Пентагон озвучил подробности новой военной помощи Украине от США.
- 21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов.
- Также США запрещают заходить в свои порты морским судам, связанным с Россией.
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