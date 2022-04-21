Об этом сообщает The Washington Post.

"Сейчас у украинцев есть в Украине больше танков, чем у россиян… и они, несомненно, имеют право их использовать", – сказал чиновник на условиях анонимности на условиях, установленных Пентагоном.

Сравнительный подсчет танков сам по себе не является определяющим фактором преимущества, поскольку Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться в основном на восточном Донбассе и вдоль южного побережья в районе Мариуполя.