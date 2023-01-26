Сейчас у россиян активные базы запуска "шахедов", вражеская авиация и корабельная группировка, - пресс-секретарь ОК "Юг"
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупредила об угрозе массированного ракетного удара
Об этом утром 26 января сообщила Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
На вопрос о возможности ракетной атаки россиян 26 января спикер ответил утвердительно:
"Совершенно нужно быть готовыми к тому, что новый массированный ракетный удар может произойти прямо сейчас. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации, в том числе стратегической по направлению Каспийского моря, активность пунктов баз запуска "шахедов" и корабельной группировки".
Она добавила, что в настоящее время в Черном море находятся 3 ракетоносителя с 20 ракетами типа "Калибр".
Спикер напомнила о тактике российской армии, которую просчитали украинские защитники: захватчики с помощью БПЛА истощают систему ПВО ВСУ. Примечательно, что оккупанты ее применяли и в ночь на 26 января, целившись по критической, энергетической и военной инфраструктуре.
- Напомним, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.
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