Сейчас у оккупантов есть два плана, – советник министра внутренних дел

"Сейчас им приходится корректировать планы в силу военной операции и мужества южан, которые ежедневно в Мелитополе, Бердянске, Херсоне и других городах собираются на митинги и не дают проводить никакие референдумы в поддержку создания этих новороссий", - сказал он в эфире Espreso.TV.



По словам Денисенко, у оккупантов сейчас есть два плана: "Это создание условной новороссии и попытка впихнуть нам конфедерацию, в частности через те области, которые захвачены – Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую. Второй план – создание этой новороссии и подъем ставок в переговорах с нами, чтобы обменять эту новороссию на ЛНР и ДНР в пределах Луганской и Донецкой областей. Никто на это не пойдет, но это ключевые планы оккупантов".



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Также Денисенко прокомментировал ситуацию в столице: "По состоянию на сейчас в Киеве и области продолжается комендантский час. В основном ситуация в столице и регионе относительно стабильна ночью же были интенсивные бои. Россияне понесли достаточно веские потери в живой силе и технике".



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Также эксперт отметил, что очень сложная ситуация в южном направлении, в Мариуполе. В Херсоне похищен мэр и его заместитель. Сейчас выясняется, отпустили ли их.