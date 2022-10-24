Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Но у россиян еще есть большое количество войск на некоторых участках южного фронта. Враг проводит контратаки и пытается захватить лучшие позиции для дальнейшего удержания Херсона. Сейчас у нас есть уникальный шанс: пока враг не провел мобилизацию и не увеличил свои войска, нужно выбивать его на левый берег Днепра", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ также добавил, что в Херсоне россияне сеют панику и проводят информационно-психологическую операцию.

"С тактической точки зрения, если у них останется один Херсон, то противнику удержать его фактически невозможно. Для нас сейчас главное взять под контроль Новокаховскую дамбу. И все остальное ляжет как домино", - пояснил Костенко.

В Херсонской области силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых живут более 12 тысяч человек

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