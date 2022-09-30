Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время брифинга.

"Решение о членстве должны принимать все 30 членов НАТО. Сейчас основная наша цель – помочь Украине защищаться", - подчеркнул Генсек НАТО.

По его словам, страны-члены Альянса поддерживают выбор Украины по подаче заявки на вступление в НАТО.

В то же время, Столтенберг заявил, что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.

"Путин мобилизовал сотни тысяч людей, угрожает ядерным оружием и захватывает украинские территории. Это самая серьезная эскалация с начала войны. Это признак слабости, это признание, что война идет не по плану и Путин потерпел поражение в своих целях", - добавил Столтенберг.

30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

Позже США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников, в частности Шойгу и Медведева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb