"Сейчас такой нужды нет": Резников о мобилизации населения
Министр обороны Алексей Резников ответил, планируется ли в Украине в ближайшее время мобилизация населения. По его словам, сейчас такой нужды нет
Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", - сообщил министр.
Он отметил, что пока будет проводиться работа по формированию Сил территориальной обороны.
"Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первое обучение мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с на севере, соберем все области, плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", - добавил глава Минобороны.
- Напомним, что министр обороны Алексей Резников заявил , что отказ Германии предоставить Украине оружие вредит будущему ЕС.
- В феврале главы РГА, ОГА и мэры в четырех регионах Украины примут участие в учениях Сил терробороны для отработки взаимодействия местных властей и ВСУ.
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