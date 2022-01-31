"Сейчас такой нужды нет": Резников о мобилизации населения

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.



"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", - сообщил министр.



Он отметил, что пока будет проводиться работа по формированию Сил территориальной обороны.



"Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первое обучение мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с на севере, соберем все области, плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", - добавил глава Минобороны.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников заявил , что отказ Германии предоставить Украине оружие вредит будущему ЕС.

В феврале главы РГА, ОГА и мэры в четырех регионах Украины примут участие в учениях Сил терробороны для отработки взаимодействия местных властей и ВСУ.