Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Сейчас профессиональные круги говорят о том, что рассматриваются три возможные группы, откуда может появиться преемник Путина. Прежде всего, это круги спецслужб, то есть ФСБ, которые возглавляют Патрушев (секретарь совбеза России, – ред.) и Бортников (руководитель ФСБ, – ред.). Вторая мощная группа – это Пригожин и Кадыров, которые усилились на фоне морального уничтожения военных и добились отставки Лапина (генерал-полковник, который был на должности командующего группировкой российских войск "Центр", – ред.), а также, что все негативы были поглощены военными, беспомощными в деле ведения войны", - прокомментировал военный эксперт.



Валентин Бадрак добавил, что Пригожин ведет себя как вор в законе, который хочет еще больше усилиться и, очевидно, предлагает Путину "безопасную программу" как физической защиты, так и путинской власти в случае мятежа.



"И третьи круги – это армейские, но я не верю, что там тот же самый Суровикин (генерал армии РФ, командующий объединенной группировкой российских войск, – ред.) может восприниматься как авторитетный человек, потому что убийства мирных людей в других странах, Сирии и Украине, вряд ли дадут основания видеть в этом изверге какого-то будущего политика. Соответственно, среди военных нет очевидного лидера, а есть много людей, которые себя скомпрометировали", - отметил Бадрак.

7 ноября советник президента США Салливан провел тайные переговоры о войне в Украине с окружением Путина.

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