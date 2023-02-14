Сейчас создаются условия для контрнаступления ВСУ, - военный эксперт Черник
Военный эксперт Петр Черник отметил, что "Рамштайн" – это антипутинская и антироссийская коалиция
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Рамштайн" – это не только военное, но и дипломатическое явление глобального характера. Это антипутинская и антироссийская коалиция. Более 50 стран мира системно поддерживают Украину в цивилизационной войне. Украина остается на геополитических радарах и один на один с врагом нас не оставят", - подчеркнул Черник.
По словам военного эксперта, девятая встреча в формате Рамштайн цементирует так называемую танковую коалицию и существенно усиливает украинскую ПВО.
"Наконец-то мы получим противовоздушные комплексы SAMP/T, которые бьют на расстояние до 140 км и могут перехватывать даже баллистические цели. Рано или поздно авиация у нас тоже появится. Первыми ласточками будут словацкие и польские Миг-29. Однозначно, сейчас создаются предпосылки для контрнаступательных операций ВСУ, но противник также поставил на карту абсолютно все. К сожалению, человеческий потенциал врага еще невероятно велик, его придется перемолоть", - подчеркнул Черник.
- 12 февраля министр обороны США Ллойд Остин и его коллега Алексей Резников говорили по телефону: речь шла о ПВО и артиллерии для ВСУ.
- 13 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что вопрос поставки Украине боевой авиации будет стоять на повестке дня девятой встречи в формате "Рамштайн"
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