Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Рамштайн" – это не только военное, но и дипломатическое явление глобального характера. Это антипутинская и антироссийская коалиция. Более 50 стран мира системно поддерживают Украину в цивилизационной войне. Украина остается на геополитических радарах и один на один с врагом нас не оставят", - подчеркнул Черник.

По словам военного эксперта, девятая встреча в формате Рамштайн цементирует так называемую танковую коалицию и существенно усиливает украинскую ПВО.

"Наконец-то мы получим противовоздушные комплексы SAMP/T, которые бьют на расстояние до 140 км и могут перехватывать даже баллистические цели. Рано или поздно авиация у нас тоже появится. Первыми ласточками будут словацкие и польские Миг-29. Однозначно, сейчас создаются предпосылки для контрнаступательных операций ВСУ, но противник также поставил на карту абсолютно все. К сожалению, человеческий потенциал врага еще невероятно велик, его придется перемолоть", - подчеркнул Черник.