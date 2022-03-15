Сейчас ситуация с военной точки зрения стабильна и в пользу Украине, – руководитель Центра военно-правовых исследований

"Что больше, если российские войска будут отступать, то на Севере, на территории Беларуси их ждут отряды кадыровцев, которые могут гнать оккупантов назад под угрозой расстрела. Это абсолютно позорная сталинская практика времен Второй мировой", – сказал эксперту эфире Espreso.TV.



Мусиенко добавил, что враг не отказался от своей идеи нанести вред мирным украинским городам.



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"Сегодня в течение дня, так и за минувшие сутки нанесли безумные удары. Однако по всем направлениям, где враг пытался продвигаться, ВСУ дают достойный отпор. Сегодня есть успехи по Киеву, были установлены те объекты, с которых велись атаки некоторых районов столицы за предыдущие сутки. Эти объекты были ликвидированы. Также устанавливается, где непосредственно противным может сосредоточивать свою артиллерию и очень оперативно ее пытаются ликвидировать. Особенно это касается средств реактивной артиллерии", – сказал он.



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Также Мусиенко подчеркнул, что с военной точки зрения ситуация стабильна и в пользу Украины: "Россия не может реализовать свои планы победы. Что больше, у них остаются проблемы со снабжением всего".



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