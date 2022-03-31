Сейчас ситуация с курсом гривни стабильна, – руководитель Центра экономической стратегии

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



"Думаю, что Нацбанк как консервативное учреждение будет сохранять ту политику, которую ввели 24 февраля. Это и стабильный курс, ограничение импорта на период военного положения", - отметил Вышлинский.



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Также эксперт отметил, что если военное положение затянется, то необходимо будет пересмотреть эту политику: "К сожалению, разрешения на оплату только критического импорта сдерживают экономику. Украинские предприятия во многих факторах зависят от импортных поставок. Поэтому рано или поздно от этого перечня критического импорта нужно будет отказываться", - добавил Вышлинский.



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