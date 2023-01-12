Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо" заявил известный украинский предприниматель и политик Константин Жеваго.

"Я, как и все мои коллеги, делаем все, чтобы эту победу ускорить. В моем понимании есть фронт военный, а есть экономический тыл, который ему помогает. Легче всего закрыть предприятие, труднее в условиях войны удержать его и дать людям жить. Поэтому мы работаем – в тяжелых условиях даем людям возможность иметь работу и получать зарплату, платить налоги в местные бюджеты, откуда опять же идут зарплаты учителям, к примеру", – рассказал предприниматель.

Жеваго отметил, что предприятия постоянно веду волонтерскую работу и передают на фронт специальную технику, автомобили, квадрокоптеры, бронированные машины скорой помощи, автомобили для ГСЧС.

По его словам, помощь оказывают не только военным, но и прифронтовым городам, в которых люди пытаются выжить, в частности, Харькову, Кривому Рогу, Николаеву, Сумам, городам и селам Запорожья, Днепропетровщины, Черниговщины, Полтавщины и Киевщины. Речь не только о продуктах, медикаментах и медицинском оборудовании, горючем, стройматериалах, но и о бронированных скорых, генераторах и средствах защиты.

"С начала полномасштабного вторжения России наши предприятия направили на военную и гуманитарную помощь более 1 млрд грн. Например, по просьбе городских властей Харькова профинансировано производство и доставка более миллиона продуктовых наборов для людей, наиболее нуждающихся в такой поддержке. Общая стоимость изготовления, комплектования и доставки – более 110 млн грн", – прокомментировал Жеваго.

"Сейчас самый важный вопрос для меня – это победа в войне. Мы помогаем всюду, где можем. Это моя ответственность, ответственность всех трудовых коллективов на предприятиях, акционеров, потому что общество нуждается в помощи, как и военные. Мы не сворачиваем и не собираемся сокращать наши гуманитарные проекты", – подчеркнул предприниматель.