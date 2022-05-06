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Главная война с Россией Сейчас самые ожесточенные бои идут вблизи Гуляйполя, Попасной, Северодонецка и в направлении Кривого Рога – Арестович о ситуации на фронте

Сейчас самые ожесточенные бои идут вблизи Гуляйполя, Попасной, Северодонецка и в направлении Кривого Рога – Арестович о ситуации на фронте

6 мая, 2022 пятница
21:25
война с Россией

Трудные бои продолжаются в Луганской, Херсонской областях и Запорожье

Об этом информирует на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович .

Основное направление боев в Луганской области. Армия РФ пытается оцепить Рубежное, Попасное и Северодонецк.

"Второе направление – это с Гуляйполя на Запорожье. И третье – это от Херсона по правобережью Днепра на Кривой Рог. Наибольшее усилие противник сосредотачивает от Изюма на Краматорске, Славянске и в районе Попасной, Северодонецка – там направление его главных усилий. И попытки противника пробить старую линию разграничения в районе Авдеевки и окружить наши войска.

Однако продвигаться противнику не удается и наши войска ведут оборонительную операцию, которая проходит успешно для нашей стороны. Хотя и немалой ценой", – рассказал Алексей Арестович.

  • За последние сутки ВСУ освободили населенные пункты в Харьковской области: Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Перемогу и часть села Черкасские Тишки.
  • Вблизи Кременной армия РФ пытается форсировать Северский Донец. Также в захваченном городе россияне терроризируют мирных и "чистят" каждый дом.
  • 2 апреля российские оккупанты под Северодонецком перебили газопровод диаметром 500 мм и оставили почти всю Луганскую область без газоснабжения.

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Запорожье
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