Сейчас самые ожесточенные бои идут вблизи Гуляйполя, Попасной, Северодонецка и в направлении Кривого Рога – Арестович о ситуации на фронте
Трудные бои продолжаются в Луганской, Херсонской областях и Запорожье
Об этом информирует на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович .
Основное направление боев в Луганской области. Армия РФ пытается оцепить Рубежное, Попасное и Северодонецк.
"Второе направление – это с Гуляйполя на Запорожье. И третье – это от Херсона по правобережью Днепра на Кривой Рог. Наибольшее усилие противник сосредотачивает от Изюма на Краматорске, Славянске и в районе Попасной, Северодонецка – там направление его главных усилий. И попытки противника пробить старую линию разграничения в районе Авдеевки и окружить наши войска.
Однако продвигаться противнику не удается и наши войска ведут оборонительную операцию, которая проходит успешно для нашей стороны. Хотя и немалой ценой", – рассказал Алексей Арестович.
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