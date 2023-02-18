Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку Украины, - Риши Сунак

Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на проект его речи, передает BBC.

"Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку", – как ожидается, скажет Сунак.

"Когда Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Даже сейчас он делает ставку на то, что мы потеряем самообладание. Но мы доказали, что он ошибался тогда, и мы докажем, что он ошибается сейчас", – цитирует британского премьера газета Independent.

Согласно черновику речи, Сунак добавит: "Нам нужно сделать больше для укрепления долгосрочной безопасности Украины. Мы должны предоставить им передовые возможности, отвечающие стандартам НАТО, в которых они будут нуждаться и в будущем. И мы должны продемонстрировать, что останемся на их стороне, что хотим и способны помогать им защищать свою страну снова и снова. И мы должны продемонстрировать, что мы останемся на их стороне, что хотим и способны помочь им защищать свою страну снова и снова", - говорит британский премьер.

"На карту в этой войне поставлено даже больше, чем безопасность и суверенитет одной нации. Речь идет о безопасности и суверенитете каждой нации. Потому что вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим", - говорится в проекте речи.